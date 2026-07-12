Dos hombres fueron demorados durante la mañana del domingo por personal de la Comisaría 18°, tras ser sorprendidos cuando intentaban sustraer elementos de un automóvil estacionado en el barrio Gran Neuquén Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, luego de que operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaran mediante las cámaras de seguridad a dos personas sobre calle Cabellera del Frío y Delegados Territoriales Neuquinos.

Según se informó, ambos extrajeron una mochila del interior de un Fiat Siena y posteriormente uno de ellos intentó retirar la batería del vehículo.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos policiales, los sospechosos fueron aprehendidos en el lugar, mientras uno de ellos se encontraba cortando los cables de la batería. Además, se logró recuperar los elementos sustraídos, que fueron reconocidos por la propietaria del rodado.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los elementos secuestrados serán restituidos a la damnificada, mientras que los demorados quedaron a disposición de la Justicia.