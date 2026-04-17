Un adolescente de 16 años fue demorado en las últimas horas tras ser señalado como el autor de una amenaza de tiroteo contra una escuela secundaria en la localidad bonaerense de Carapachay, en el partido de Vicente López.

El joven, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica N°1, había publicado en sus redes sociales una historia de Instagram con la imagen de un arma de fuego acompañada de un mensaje inquietante: “El 22/04 no se salva nadie jajajaj”. La situación encendió las alarmas dentro de la institución educativa.

La denuncia fue realizada por un profesor, lo que activó la intervención policial. A partir de ese aviso, efectivos de la Comisaría N°6 de Vicente López iniciaron una investigación que incluyó tareas de seguimiento y un allanamiento en la localidad de Villa Ballester, en San Martín.

Sin embargo, el adolescente fue finalmente localizado en Carapachay, donde quedó demorado en el marco de la causa. Por estas horas, la Justicia busca determinar el alcance real de la amenaza y si existía algún tipo de planificación concreta detrás del mensaje difundido en redes.