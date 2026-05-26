Andaban a los tiros en el barrio Z1: dañaron un tanque de agua y hubo dos detenidos

Al menos cinco disparos contra un obrador de viviendas del barrio Z1 de Neuquén capital provocaron daños en un tanque de agua. El hecho terminó con dos personas demoradas y un vehículo secuestrado.

El episodio ocurrió este lunes por la mañana en un predio ubicado sobre calles Arce y El Cardenal. Personal de Comisaría 18° llegó al lugar cerca de las 10:25 tras un llamado de alerta. El sereno del obrador denunció que desconocidos realizaron entre cinco y seis disparos contra el predio. Los proyectiles impactaron en un tanque de agua y causaron daños visibles.

Según la información recolectada por la Policía, los sospechosos se movilizaron en un Volkswagen Gol Trend blanco. También indicaron que antes del ataque estuvieron reunidos en una vivienda cercana.

Con esos datos, los efectivos montaron un operativo de patrullaje preventivo en el barrio. Cerca de las 11 localizaron el vehículo señalado mientras circulaba por la zona.

La Policía demoró a dos personas y secuestró un vehículo en el que encontró un arma de fuego.

La Policía interceptó el automóvil en inmediaciones de avenida Los Pájaros y calle El Hornero. Durante la identificación de los ocupantes, los uniformados observaron un arma de fuego dentro del rodado.

Ante esa situación, los efectivos demoraron a las dos personas involucradas. Además, secuestraron el vehículo de manera preventiva.

Más tarde, personal de Criminalística trabajó en el obrador atacado. Los peritos realizaron registros fotográficos y secuestraron dos proyectiles hallados dentro del tanque de agua dañado. La Fiscalía ordenó el secuestro del automóvil para una requisa posterior. También dispuso pericias sobre los demorados mientras avanzó la investigación para esclarecer el hecho.