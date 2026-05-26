“No sabemos si se tiró o no al río”: sigue el misterio por la desaparición del ladrón de miel en Neuquén

La Policía de Neuquén mantiene una intensa búsqueda para dar con el paradero de Héctor Lucas Llamani, un hombre de 32 años que desapareció el pasado miércoles 20 de mayo en la zona del Parque del Este, luego de un confuso episodio vinculado al robo de una caja de miel a un vendedor ambulante.

Según informó la comisaria Alicia Espinosa, jefa de la Comisaría Primera, en diálogo con Pancho Casaco en el programa La Primera Mañana de AM550, la investigación se concentra actualmente en la ribera del río Neuquén, donde se realizaron rastrillajes con personal policial, bomberos y equipos de buceo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, Llamani caminaba junto a un amigo “buscando cosas en los tachos de basura” cuando ambos robaron una caja con miel de un puesto de venta ambulante. El comerciante los siguió y, según relató el acompañante, ambos escaparon “por caminos diferentes”.

El hombre desaparecido corrió en dirección al Parque del Este y fue la última vez que lo vieron con vida. “A partir de ese momento, nadie más supo nada de Llamaní”, explicó Espinosa.

La desaparición recién fue denunciada este lunes 25 de mayo a la 1 de la madrugada por la madre del hombre, luego de que el amigo que lo había visto por última vez se presentara en su vivienda para preguntar por él.

“La madre no sabía ni quién era el amigo, no sabía ni el nombre”, sostuvo la comisaria. Además, señaló que “la madre dice que su hijo a veces se iba y volvía. Esta vez no volvió. Esta vez fue el amigo a preguntar por él y por eso hizo la denuncia”.

Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es la posibilidad de que el hombre se haya arrojado al río Neuquén. Sin embargo, desde la fuerza policial aclararon que no existen certezas sobre esa hipótesis.

“No sabemos si se tiró o no al río. El amigo dice que se podría haber tirado al río, pero no hay certeza”, expresó Espinosa.

La funcionaria policial explicó además por qué los operativos se concentran en la zona ribereña: “Pedimos colaboración a bomberos, porque el amigo dice que se fue por Parque del Este y ahí está el río”.

Durante las últimas horas se desplegaron rastrillajes intensivos en el sector, con participación de personal especializado y equipos de buceo, mientras que este martes continuarán los operativos de búsqueda.

Sobre el contexto social de las personas involucradas, la comisaria indicó que “son personas que andan en situación de calle, tienen domicilio, pero andan por todos lados, viendo qué pueden sacar”. También confirmó que el hombre buscado posee antecedentes.

Espinosa informó que "la persona a la que robaron la miel no hizo ninguna denuncia”.

Por estas horas, la investigación continúa abierta y la Policía intenta reconstruir los últimos movimientos de Héctor Lucas Llamani para determinar qué ocurrió tras su desaparición.