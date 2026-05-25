Todo empezó por un par de zapatillas robadas en una vivienda del centro de Neuquén. Pero cuando la Policía logró interceptar al sospechoso, descubrió que cargaba mucho más que eso: drones, cámaras profesionales, celulares de alta gama y una notebook gamer formaban parte del botín que llevaba encima en plena madrugada.

El procedimiento ocurrió este lunes después de las 5:45, tras un alerta recibido por personal de la Comisaría Primera.

Un vecino de calle Elordi llamó luego de escuchar ruidos en el patio de su casa. Cuando salió a revisar, descubrió que le habían robado unas zapatillas rojas marca Skechers.

Las cámaras lo siguieron por varias cuadras

Con la descripción aportada y el monitoreo urbano, los operadores detectaron a un hombre vestido con ropa oscura, mochila negra y gorra caminando en actitud sospechosa por inmediaciones de Sargento Cabral.

Los patrulleros comenzaron un operativo de búsqueda hasta interceptarlo en la esquina de Brentana y Sargento Cabral.

Lo que encontraron sorprendió incluso a los propios efectivos.

El botín que llevaba encima

Al identificar al sospechoso, los policías hallaron una enorme cantidad de objetos de valor presuntamente robados.

Entre los elementos secuestrados había una videocámara Canon, una cámara profesional Nikon, dos drones, una notebook gamer, tres teléfonos celulares de alta gama, mochilas y distintos objetos electrónicos.

También encontraron las zapatillas denunciadas minutos antes por el vecino de calle Elordi.

La cantidad y el valor de los elementos recuperados hizo que el procedimiento cambiara completamente de dimensión.

Descubrieron otra casa robada mientras el dueño dormía

La situación se volvió todavía más grave durante un rastrillaje realizado en las inmediaciones.

Los policías encontraron una vivienda sobre calle Brentana con el portón abierto.

Cuando lograron despertar al propietario, el hombre descubrió que mientras dormía le habían robado varios de los elementos que la Policía acababa de recuperar durante la detención.

Parte del equipamiento tecnológico encontrado en poder del sospechoso pertenecía a esa vivienda.

Sospechan que podría estar vinculado a otros hechos

La fiscal de Robos y Hurtos, Silvia Garrido, ordenó el secuestro de todos los elementos y nuevas medidas judiciales sobre el demorado.

Ahora los investigadores intentan determinar si el hombre de 32 años también estuvo involucrado en otros robos ocurridos durante las últimas horas en la capital neuquina.

Mientras tanto, el procedimiento dejó al descubierto una secuencia inquietante: vecinos durmiendo dentro de sus casas mientras alguien entraba, recorría patios y se llevaba equipos tecnológicos de altísimo valor por pleno centro de la ciudad.