Este lunes por la noche, la policía neuquina recuperó una moto robada, que fue devuelta, inmediatamente, a su dueño. Testigos aseguraron que las dos personas que circulaban en el rodado andaban a los tiros por calle Cayasta y luego ingresaron a Toma Norte.

Pasadas las 23, efectivos de las comisarías 16 y 18 realizaban un patrullaje preventivo buscando el vehículo de color negro, cuando fueron alertados por vecinos quienes les informaron que una moto de similares características había ingresado a una vivienda del barrio del oeste neuquino.

Al concurrir al lugar, los efectivos entrevistaron al dueño de casa, un joven de 23 años, quien aseguró que otra persona le había dejado la moto para lavarla. El hombre colaboró con el procedimiento y permitió el ingreso al domicilio para verificar los datos del rodado.

La policía confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente en la Comisaría Primera, en el marco de una causa por robo.

Minutos más tarde, se presentó el propietario, de 29 años, y el fiscal de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos dispuso la devolución inmediata del vehículo a su dueño mediante acta de estilo.