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Martes 14 de Abril, Neuquén, Argentina
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Violento choque en una rotonda de Neuquén: un motociclista sufrió múltiples fracturas

El siniestro ocurrió en la mañana de este martes en la rotonda de República de Italia, cuando el motociclista intentó adelantar al Ford Focus por la mano contraria. 

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 14 de abril de 2026 a las 11:19
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El accidente ocurrió en la rotonda de República de Italia. Foto: Mejor Informado

Un accidente vial se produjo este miércoles alrededor de las 8:05 en la rotonda de República de Italia, en la ciudad de Neuquén, cuando un motociclista impactó contra un Ford Focus. Ambos vehículos transitaban hacia el sur por la misma calle cuando ocurrió el choque.

Según las primeras informaciones, el conductor del Focus indicó con el guiño que iba a girar a la izquierda al ingresar a la rotonda. El motociclista, que venía detrás, intentó adelantar al vehículo por la mano contraria y se produjo el impacto.

Foto: Mejor Informado

El golpe afectó el frente derecho del Ford Focus, mientras que la motocicleta quedó completamente destruida. La rotonda, conocida por ser poco respetada, fue escenario de la maniobra arriesgada que derivó en el accidente.

El conductor de la moto, un joven de 22 años, sufrió fracturas de húmero, tibia y peroné, además de un hombro comprometido. Fue atendido en el lugar por personal del SIEN y luego trasladado al hospital Castro Rendón para recibir asistencia médica.

Foto: Mejor Informado

La policía tuvo que implementar un operativo de tránsito ya que los vehículos involucrados quedaron detenidos sobre el asfalto, en plena rotonda. El tránsito tuvo que ser desviado, en un horario con un gran flujo de circulación. 

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