Un choque en segundos que terminó en desastre

Un violento siniestro sacudió al barrio Distrito 7 de Neuquén Capital cuando dos motociclistas impactaron casi de manera simultánea contra el lateral de una camioneta que cruzaba una esquina a baja velocidad.

El episodio ocurrió en una calle interna del sector. La secuencia fue rápida: la camioneta avanzaba y, en cuestión de segundos, las motos aparecieron y terminaron incrustadas contra uno de sus lados.

Salieron despedidos tras el impacto

La fuerza del choque fue tal que ambos motociclistas salieron despedidos y cayeron sobre la calle de ripio, y resultaron con lesiones de distinta gravedad.

Personal de emergencias llegó al lugar para asistirlos y estabilizarlos antes de trasladarlos a un centro de salud, donde quedaron bajo atención médica.

Una esquina que no dio margen de reacción

De acuerdo a las primeras informaciones, los motociclistas circulaban a alta velocidad. El conductor de la camioneta no logró evitar el impacto ante la aparición repentina de los rodados.

La violencia del choque dejó en evidencia lo ajustado de la maniobra y lo poco que puede tardar una situación cotidiana en transformarse en un hecho grave.

Un dato que agrava el escenario

Durante las pericias, la Policía detectó que una de las motocicletas tenía pedido de secuestro por robo.

Ese hallazgo abrió una nueva línea de investigación que ahora busca determinar el origen del rodado y las circunstancias en las que circulaba.

Investigación en curso

En el lugar trabajó personal policial para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del choque.

Mientras tanto, el estado de salud de los heridos y el avance de la investigación marcarán los próximos pasos de un episodio que volvió a exponer los riesgos en las calles de la ciudad.