El nombre de Julián Dobra vuelve a sacudir a General Roca. A un año del brutal asesinato que dejó una marca profunda en la ciudad, familiares, amigos y vecinos se preparan para una nueva movilización que promete ser masiva y cargada de tensión.

La cita es este viernes 17 de abril a las 17 en la Plaza San Martín. No será una marcha más: será un grito colectivo contra la impunidad, en un caso que todavía sigue reclamando respuestas. En las últimas horas, los mensajes de los allegados al joven fueron contundentes. El reclamo es directo, sin matices: "justicia, investigación a fondo y castigo" para los responsables de un crimen que califican como atroz.

La convocatoria apela a toda la sociedad. El mensaje es claro y busca incomodar: nadie está exento, el silencio también pesa. La idea es llenar la plaza y volver a poner el caso en el centro de la escena.

Mientras tanto, en los tribunales, la causa entra en una etapa decisiva. El expediente fue declarado complejo y la investigación se estiró hasta mayo de 2026, en un intento por cerrar todos los cabos de un entramado que incluye autores materiales y presuntos encubridores.

Con seis personas detenidas, el expediente se encuentra prácticamente listo para avanzar hacia la audiencia de control de acusación, una instancia clave que marcará el paso previo al juicio.

En ese contexto, el proceso judicial se encamina hacia un debate oral que podría desarrollarse bajo la modalidad de jurado popular, reservada para delitos de extrema gravedad. Además, el escenario penal aparece complejo para los imputados: no se descarta que quien tenga mayor responsabilidad en el homicidio enfrente una eventual condena a prisión perpetua.