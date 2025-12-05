Lucas “Chino” Torres, uno de los acusados por el homicidio de Julián Dobra, fue recapturado en jurisdicción de la Comisaría 31 de Roca, luego de haber protagonizado una fuga durante la madrugada del jueves desde la Comisaría 3°, donde estaba alojado. El dispositivo de seguridad que se montó incluyó patrullajes y controles vehiculares en accesos estratégicos. El operativo se extendió a rutas provinciales y nacionales, con coordinación entre distintas unidades para cubrir un radio amplio de búsqueda

Torres había escapado junto a otro detenido, Ramiro Ezequiel Sosa, lo que encendió todas las alarmas judiciales. El Ministerio Público Fiscal solicitó de inmediato la orden de captura nacional e internacional, que fue otorgada por el juez de Garantías y puesta en marcha con intervención de fuerzas federales y provinciales.

La detención en Roca devuelve al proceso judicial a uno de los principales imputados por el crimen de Dobra. La Fiscalía confirmó que Torres quedó nuevamente bajo custodia y que la investigación continuará con las medidas de seguridad reforzadas para garantizar el avance de la causa.

-Noticia en desarrollo-