El camión robado durante la madrugada del domingo en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental finalmente apareció este lunes en General Roca, después de casi dos días de búsqueda y de la difusión de las imágenes que mostraban a los tres delincuentes dentro de la cabina.

El hallazgo ocurrió sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 122, en la zona de Paso Córdoba. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el vehículo estaba detenido sobre la banquina, en marcha y sin ocupantes.

El procedimiento fue realizado cerca de las 11.50 por personal del destacamento de Paso Córdoba, que encontró el rodado durante tareas de patrullaje.

El robo quedó grabado desde adentro de la cabina

El caso tomó fuerte repercusión porque las cámaras instaladas dentro del camión registraron con claridad a los tres delincuentes que participaron del robo en pleno yacimiento petrolero.

Las imágenes muestran cómo los ladrones circulaban dentro del vehículo mientras escapaban de la zona. Uno de ellos, que llevaba colocado un pasamontañas, terminó tapando la cámara con la mano después de que sus rostros quedaran filmados.

El robo ocurrió alrededor de la 1.37 de la madrugada del domingo en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental, cerca de Ruta 51 y Mari Menuco. El camión pertenece a la empresa Sitec Ingeniería y transportaba distintos materiales, entre ellos cables.

Una fuga por las picadas petroleras

Tras apoderarse del camión, los delincuentes escaparon por caminos internos y picadas de la zona petrolera antes de desaparecer.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 52° de Centenario, mientras que la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén avanzó con distintas medidas para intentar ubicar el vehículo y reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Con el hallazgo concretado en Roca, ahora la fiscalía neuquina trabaja junto a integrantes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro para realizar pericias sobre el camión y buscar rastros, huellas y cualquier evidencia que permita identificar a los responsables.

En paralelo, personal del área de Sustracción de Automotores de la Policía de Neuquén viajó hacia Paso Córdoba para intervenir en el operativo.

La recompensa millonaria que todavía sigue abierta

Mientras el camión ya fue recuperado, la investigación sigue enfocada en identificar y localizar a los tres delincuentes que aparecen en las grabaciones.

La empresa Sitec Ingeniería, con sede en Cipolletti, había ofrecido una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aportaran datos concretos sobre los autores del robo.

El caso generó fuerte preocupación dentro del sector petrolero por el nivel de organización del golpe y por la facilidad con la que los ladrones lograron entrar a un yacimiento, llevarse un camión cargado y desaparecer durante horas pese a haber quedado filmados desde adentro del vehículo.