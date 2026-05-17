Tres delincuentes robaron un camión de la firma Sitec Ingeniería en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental, cercano a la Ruta N° 51 y la zona de Mari Menuco, en la madrugada del domingo. Lo que no esperaban es que el vehículo tuviera cámaras en el habitáculo: los tres quedaron grabados y la empresa ofrece $2 millones de recompensa por información que permita identificarlos.

El robo ocurrió alrededor de la 1:37 horas. Las imágenes muestran los rostros de los tres ladrones hasta que uno de ellos, que llevaba una especie de pasamontañas, tapó la cámara con la mano. El camión, cargado con materiales como cables, fue visto circulando despacio por una de las picadas del yacimiento antes de que los delincuentes aceleraran y se dieran a la fuga hacia otro sector de la zona petrolera.

La Comisaría N° 52 de Centenario investiga el caso con las filmaciones como prueba central y analiza si los ladrones escaparon por la Ruta del Petróleo hacia la capital neuquina.

La empresa Sitec, con sede en Cipolletti, publicó en sus redes sociales la oferta de recompensa de $2 millones para quien aporte datos concretos sobre los autores del robo.