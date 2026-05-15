El silencio del amanecer en uno de los sectores más activos de Vaca Muerta quedó atravesado por una escena dramática. Un trabajador de la construcción fue hallado muerto este viernes por la mañana dentro de la planta La Angostura Sur, en el área de Sierra Barrosa, y ahora la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de su turno laboral.

La víctima fue identificada como Darío Ruíz, un soldador de la empresa AESA, firma del Grupo YPF que presta servicios e infraestructura para el sector energético en Neuquén.

Según se conoció, el operario era oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires, y desempeñaba tareas en el exterior de la planta cuando ocurrió el hecho.

Un compañero encontró el cuerpo

El cuerpo fue encontrado a primera hora de este viernes por otro trabajador del yacimiento. Ruíz ya estaba sin signos vitales dentro del predio operativo y se dio aviso inmediato a las autoridades.

La principal incógnita gira alrededor de un caño de gran porte que estaba sobre el cuerpo del trabajador al momento del hallazgo. Por estas horas, los investigadores intentan determinar si la muerte estuvo vinculada a un accidente laboral o si se produjo por otra causa.

El secretario general de UOCRA, Víctor Carcar, está en el lugar y confirmó a MEJOR INFORMADO, que el operario realizaba tareas de soldadura sobre cañerías durante el último turno del jueves.

Criminalística trabaja dentro de la planta

Tras el aviso, se desplegó un operativo dentro del yacimiento. En el lugar intervino personal de Criminalística y también un médico policial para avanzar con las primeras pericias.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Por el momento no se difundieron resultados preliminares ni detalles oficiales sobre las causas de la muerte, mientras continúan las actuaciones dentro del predio hidrocarburífero.

Qué informó AESA tras la muerte del operario

Luego de conocerse el fallecimiento del trabajador, AESA emitió un comunicado en el que confirmó que el hecho ocurrió en la obra de la Planta de Tratamiento de Crudo del bloque La Angostura Sur y señaló que las causas todavía “se intentan determinar”.

La empresa indicó además que, apenas tomó conocimiento de la situación, activó los protocolos internos de seguridad y puso en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido dentro del predio operativo.

En el mismo comunicado, AESA informó que se dio intervención a las autoridades competentes y aseguró que se encuentra acompañando a la familia del operario fallecido en este difícil momento.

Un área clave de la actividad petrolera

El hecho ocurrió en La Angostura Sur, un bloque hidrocarburífero operado por YPF dentro de la concesión Loma La Lata – Sierra Barrosa, una de las zonas estratégicas del desarrollo energético neuquino.

Allí trabaja AESA, compañía especializada en servicios y construcciones para la industria petrolera y energética, con fuerte presencia operativa en Vaca Muerta.

La muerte de Ruíz volvió a poner el foco sobre las condiciones de trabajo dentro de uno de los sectores con mayor movimiento industrial de la provincia, donde las tareas se desarrollan durante las 24 horas y con maquinaria de gran porte en funcionamiento constante.