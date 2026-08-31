Apareció el niño de 11 años que era buscado en Neuquén

Después de varias horas de preocupación, apareció sano y salvo el niño de 11 años que era buscado en Neuquén capital. J.S. fue encontrado minutos antes de las 19 y pudo reencontrarse con su familia, poniendo fin al operativo que se había desplegado durante toda la tarde.

La preocupación había comenzado alrededor de las 15.30, cuando sus familiares dejaron de tener noticias del menor. En ese momento, J.S. se encontraba en el barrio Santa Genoveva junto a sus abuelos y, al advertir que no regresaba, sus familiares comenzaron a recorrer la zona para intentar localizarlo.

Ante la falta de información, la familia realizó la denuncia correspondiente y se activó la Alerta Nati, mientras la Policía y los allegados al niño ampliaban la búsqueda por distintos sectores de la ciudad.

Una información recibida durante la tarde permitió orientar parte del operativo. Una persona se comunicó con la mamá de J.S. para avisarle que lo había visto cerca de las 16, cuando caminaba por la avenida Mosconi, a la altura del mayorista Vital.

Ese dato generó un nuevo desplazamiento de los familiares hacia la zona. La familia reside en el barrio Don Bosco III, por lo que una de las posibilidades que manejaban era que el niño estuviera intentando regresar hacia su domicilio.

Mientras continuaba el operativo, familiares y allegados pidieron colaboración a vecinos y recorrieron distintos sectores de Neuquén para tratar de encontrarlo. La incertidumbre se mantuvo durante varias horas, hasta que finalmente llegó la noticia que todos esperaban.

Minutos antes de las 19, J.S. apareció y se confirmó que estaba a salvo. De esta manera terminó la búsqueda que había comenzado durante la tarde y que había movilizado tanto a sus seres queridos como a efectivos policiales.