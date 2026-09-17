Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso por organizar, administrar y explotar un sistema de captación de apuestas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal porteño y comenzó a partir de una denuncia que permitió detectar el funcionamiento de una red vinculada con una plataforma de casinos online.

De acuerdo con la investigación, los apostadores ingresaban a una aplicación y luego eran derivados a grupos de WhatsApp, donde distintas personas actuaban como “cajeros”. Estos intermediarios proporcionaban los datos necesarios para acceder a la plataforma y gestionaban las transferencias de dinero correspondientes a las inscripciones y al pago de premios.

Los investigadores determinaron que la red era organizada y administrada por el ahora condenado, quien no contaba con autorización de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) para desarrollar esa actividad.

Los llamados “cajeros” también tenían contacto directo con los jugadores, a quienes entregaban usuarios y contraseñas para acceder al sistema. Además, recibían y transferían dinero mediante operaciones bancarias y financieras, sin verificar previamente la identidad ni la edad de las personas que participaban.

La causa incluyó capturas de pantalla y el análisis del teléfono celular de una de las personas involucradas. A partir de la información obtenida mediante esa pericia, los investigadores pudieron establecer la identidad del organizador y reconstruir el funcionamiento del sistema.

El acusado reconoció los hechos mediante un juicio abreviado y aceptó la pena de tres años de prisión en suspenso como responsable penal de organizar, administrar, operar o explotar sistemas de captación de juegos de azar sin autorización.

El acuerdo fue homologado por Juan Manuel Neumann, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de la condena, la Justicia le impuso distintas reglas de conducta. Entre ellas deberá realizar una donación económica a LOTBA, participar de un curso de concientización sobre la problemática de la ludopatía dictado por ese organismo y cumplir 100 horas de tareas de utilidad pública.

La condena se suma a otras causas investigadas en la Ciudad de Buenos Aires relacionadas con la explotación de juegos de azar sin autorización, en un contexto de creciente preocupación de las autoridades por las modalidades de apuestas digitales y su acceso a través de redes sociales y plataformas online.