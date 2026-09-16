Lanzaron una campaña nacional para prevenir las apuestas online entre adolescentes

Una nueva campaña nacional busca prevenir las apuestas online entre adolescentes y jóvenes y generar mayor conciencia sobre los riesgos asociados al juego digital. La iniciativa apunta a involucrar a familias, docentes y organizaciones en la detección temprana de conductas problemáticas.

La campaña, impulsada por el Consejo Publicitario Argentino (CPA) bajo el concepto “Parece un juego, pero es una trampa”, busca instalar el tema en la agenda pública y brindar herramientas de prevención. La propuesta cuenta con la participación de organizaciones especializadas en infancia, educación y acompañamiento social.

El fenómeno ganó mayor presencia entre adolescentes a partir de la facilidad de acceso a plataformas digitales, teléfonos celulares y medios de pago electrónicos. La Cruz Roja Argentina señaló que seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas online, ya sea porque participan directamente o porque tienen personas cercanas que apuestan. El informe también ubicó el inicio del contacto con estas plataformas alrededor de los 13 y 14 años.

Otro relevamiento de UNICEF Argentina había advertido que uno de cada cuatro adolescentes aseguró haber apostado alguna vez. Según ese estudio, el primer contacto ocurre alrededor de los 13 años y las apuestas vinculadas al deporte, especialmente al fútbol, tienen una presencia significativa.

La campaña busca además poner el foco en algunas de las señales que pueden advertir que el juego dejó de ser una actividad ocasional. Entre ellas aparecen los cambios en el estado de ánimo, dificultades para dormir, conflictos familiares, problemas en el rendimiento escolar y una preocupación creciente por conseguir dinero para continuar apostando.

El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina también detectó que una parte de los adolescentes que apuestan ya presenta consecuencias económicas y emocionales. Entre los datos relevados, uno de cada ocho adolescentes que apuesta declaró haber quedado endeudado, mientras que siete de cada diez manifestaron ansiedad o malestar emocional relacionado con las apuestas.

La estrategia de prevención propone que el abordaje no quede limitado a los adolescentes. El objetivo es que familias y adultos de referencia puedan hablar del tema, conocer las plataformas que utilizan los jóvenes y acompañar situaciones que puedan requerir intervención.

En esa línea, el Ministerio de Capital Humano también lanzó durante 2026 una campaña de prevención denominada “Cuando apuestan al juego, siempre pierden”, orientada a niños y adolescentes y enfocada en los riesgos de la ludopatía y las apuestas deportivas online.

Las iniciativas coinciden en un punto: la expansión de las apuestas digitales modificó el acceso al juego y redujo las barreras que tradicionalmente existían para los menores. Por eso, la prevención busca actuar antes de que una práctica presentada como entretenimiento pueda transformarse en un problema que afecte los vínculos, la vida escolar o la economía familiar.