La figura de Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la polémica tras conocerse que podría enfrentar complicaciones judiciales por una presunta reincidencia en la promoción de apuestas ilegales. La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity quedó nuevamente bajo la lupa luego de que trascendiera que habría incumplido un acuerdo firmado meses atrás ante la Justicia.

Según reveló Noelia Santone en el ciclo Infama, la mediática estaría siendo investigada en una causa que analiza si volvió a promocionar plataformas de juego no habilitadas. “Wanda Nara está siendo investigada en una causa donde se la involucra por reincidir en la promoción de apuestas ilegales”, aseguró la periodista en el programa, generando fuerte repercusión.

Cabe recordar que en julio de 2025, Wanda Nara y otros influencers debieron grabar videos alertando sobre los riesgos de los casinos ilegales, por pedido de la Justicia. Aquella medida se dio luego de que fueran señalados por haber difundido este tipo de plataformas en redes sociales. En ese contexto, habrían firmado un compromiso para no volver a incurrir en ese tipo de promociones.

Frente a la nueva acusación, Wanda Nara no tardó en salir a defenderse públicamente. En diálogo con Infama, fue contundente: “Nunca lo hice, nunca tuve ningún problema ni hice promoción de apuestas ilegales, no lo comparto”. De esta manera, la conductora negó haber incumplido el acuerdo judicial.

Además, la figura de MasterChef Celebrity amplió su postura y sostuvo: “Promociono los que están en las producciones que yo trabajo o los que me tienen contratada, pero me aseguro de que sean plataformas legales”. Con estas palabras, buscó dejar en claro que, según su versión, actúa dentro del marco legal.

La situación generó sorpresa porque meses atrás se la había visto participando de campañas preventivas contra el juego ilegal. Por eso, la presunta reincidencia encendió las alarmas y podría traerle consecuencias más severas si la Justicia determina que hubo incumplimiento del acuerdo firmado.

Finalmente, Wanda Nara expresó su malestar ante lo que considera acusaciones infundadas: “En un montón de cosas me involucran que no son verdad”. Mientras tanto, la investigación continúa y el futuro judicial de la conductora de MasterChef Celebrity dependerá de lo que determinen las autoridades en los próximos meses.