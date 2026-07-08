La fiscal del caso Eugenia Titanti dispuso la detención de un hombre que permanecía demorado, en el contexto de la investigación iniciada por un homicidio en la ciudad de Añelo ayer por la noche.

El crimen ocurrió pasadas las 23.30, tras los festejos por el triunfo de Argentina, donde un hombre quedó tirado sin vida afuera de un bar tras ser apuñalado. La víctima habria sido atacada en un local frente a la intersección de las rutas provinciales 7 y 17.

Posteriormente logró ser demorado un hombre con un arma blanca, por lo cual quedó a disposición de la Justicia junto con el cuchillo.

Este miércoles, a horas del hecho, tras el trabajo del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, está previsto que la fiscal del caso requiera a la Oficina Judicial la audiencia para efectuar la formulación de cargos durante la jornada del jueves.

Quién era la víctima: lo que reveló la autopsia

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que recibió la fiscal, la víctima fue identificada como Jonathan Pintos, de 30 años. Falleció como consecuencia de una hemorragia generada por una herida de arma blanca en la zona del tórax.

El comisario Sergio Ranguiman detalló que el crimen ocurrió tras los festejos y no en el medio de las celebraciones.

Los videos del crimen

El hecho impactó a la comunidad de Añelo y además, tras el crimen, comenzaron a difundirse videos tanto de la persona sin vida en el piso como del agresor, ahora detenido, que va corriendo con un cuchillo en la mano.

Se están analizando cámaras de seguridad de la zona, los videos de los vecinos y los testimonios tomados en el lugar del hecho, cuando aún había mucha gente circulando.