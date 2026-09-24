La fiscal Ana Mathieu formuló cargos a un hombre de 32 años por el homicidio de Maximiliano Tarifeño, cometido este miércoles 23 de septiembre por la mañana en la ciudad de Cutral Co, y pidió que quede detenido con prisión preventiva durante tres meses.

La jueza de garantías convalidó la imputación, pero hizo lugar a la prisión preventiva solo hasta el 30 de septiembre, cuando se deberá volver a controlar la medida.

Todo comenzó con una discusión y terminó con una puñalada

Según la teoría, el hecho ocurrió alrededor de las 8:50, cuando Tarifeño se encontraba junto a un amigo en inmediaciones de las calles Benazar y Octavio Martínez. Según la acusación, G.C., quien vive en la zona, se acercó y comenzó una discusión con ellos que luego derivó en una pelea a golpes y con piedras.

En determinado momento, Tarifeño y su amigo se retiraron corriendo y G.C. los persiguió. La fiscal indicó que, en inmediaciones de las calles Elvira Espinoza y Jaconis, Tarifeño cayó al suelo y fue alcanzado por el acusado, quien lo golpeó con los puños y con el mango de un cuchillo que llevaba en sus manos.

Mathieu sostuvo que, finalmente, G.C. le asestó una puñalada en la zona de la clavícula derecha, con intención de darle muerte. El amigo de la víctima escapó del lugar y le avisó a un familiar de Tarifeño, quien trasladó a la víctima en un vehículo hasta el hospital, donde se constató su fallecimiento.

El ataque quedó grabado

La fiscal destacó que la agresión quedó registrada por una cámara de seguridad particular y que las imágenes son coincidentes con los relatos incorporados a la investigación. Además, durante un procedimiento realizado en inmediaciones del lugar fue secuestrado un cuchillo tipo carnicero, de gran dimensión y con mango blanco, que es señalado como el utilizado en el ataque.

Entre las evidencias reunidas por la fiscalía también se encuentran el informe preliminar de autopsia, el examen médico policial, fotografías y el croquis del lugar del hecho, además de testimonios de personas que presenciaron distintos momentos de la secuencia.

Durante un allanamiento realizado en el lugar donde residía G.C. se secuestraron prendas que coinciden con las que llevaba puestas al momento del hecho y que presentaban manchas de sangre. También fue secuestrado su teléfono celular y se realizó la descarga y análisis de los registros de las cámaras de seguridad.

Mathieu atribuyó provisoriamente a G.C. el delito de homicidio simple, en calidad de autor (artículos 79 y 45 del Código Penal).

El acusado se cambió de ropa para huir

Luego del ataque, según describió la fiscal, el acusado regresó a su domicilio, se cambió de ropa, preparó un bolso y se retiró del lugar. Horas más tarde fue localizado en inmediaciones de la Caminera Policial de Plaza Huincul, cuando se dirigía hacia la ciudad de Neuquén.

Explicó que ese hecho era central para verificar el riesgo de fuga y pidió una prisión preventiva por 3 meses.

Prisión preventiva

La jueza de garantías Carolina González tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en 3 meses. Por otro lado, consideró que, como planteó la fiscal del caso, existe riesgo de fuga, pero no hizo lugar al pedido de prisión preventiva en los términos que solicitó Mathieu.

La impuso solo hasta el 30 de septiembre, para que en ese tiempo la defensa pueda verificar si una vivienda de un familiar en Neuquén es apta para que cumpla una detención domiciliaria. Antes de esa fecha se deberá realizar una nueva audiencia para controlar nuevamente la detención.