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Pelea familiar

Se apuñaló con un cuchillo tras discutir con su hijo y fue hospitalizado

El hombre fue hospitalizado de urgencia tras mantener una presunta discusión con su hijo en Centenario y autolesionarse.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 09:17
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Este sábado por la noche una grave situación de violencia familiar se vivió en Centenario. Un hombre de 77 años se autolesionó con un cuchillo, a la altura del pecho, luego de tener una discusión con su hijo de 50 años.

Personal policial de la Comisaría N°52 y de la Metropolitana acudieron al domicilio pasadas las 20, en la zona de Cuba y Bernardo O’Higgins. En el interior de una de las habitaciones hallaron a un hombre adulto mayor herido, acostado en una cama.

Convocaron de urgencia a una ambulancia y personal sanitario a cargo de la doctora Vivas lo trasladó al Hospital Natalio Burd. Trascendió que afortunadamente la herida no era grave y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades policiales dieron intervención a la Fiscalía de Delitos Contras las Personas y el fiscal Andrés Azar dispuso el secuestro del cuchillo utilizado en el domicilio. También en el lugar trabajó la División Criminalística en búsqueda de más detalles sobre lo sucedido.

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