La fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry reformularon cargos contra un hombre, P.D.S., a quien ahora le atribuyen haber cometido un homicidio, luego de que la víctima a la que había atacado muriera como consecuencia de la herida que le provocó en enero pasado.

La reformulación se realizó a partir de la incorporación del informe de autopsia a la investigación, que permitió confirmar la relación entre la lesión provocada y el fallecimiento. Hasta el momento, el hecho estaba calificado como lesiones gravísimas.

Cómo fue el hecho

Según la teoría del caso, el 25 de enero, alrededor de la 1 de la madrugada, el imputado se presentó en el domicilio de la víctima, Juan Carlos Barrera, ubicado en el barrio 7 de Mayo de la ciudad de Neuquén.

Tras golpear el portón e ingresar al patio delantero, mantuvo una breve discusión con el hombre y luego lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida en el tórax.

La víctima fue trasladada inicialmente al hospital Heller y luego al hospital Castro Rendón, donde permaneció internada en terapia intensiva hasta que murió el 30 de enero.

Muerte, autopsia y delito

El informe forense determinó que la lesión de arma blanca con compromiso cardíaco fue lo que provocó una serie de complicaciones médicas que finalmente llevaron a la muerte.

Por estos hechos, la fiscalía le atribuyó al imputado el delito de homicidio simple, en carácter de autor.

Extensión de la domiciliaria con monitoreo electrónico

Las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron prorrogar la detención domiciliaria que el acusado viene cumpliendo, al sostener que persisten los riesgos procesales, en particular el peligro de fuga, que se ve incrementado por la gravedad del hecho y la pena en expectativa.

El juez de garantías que intervino en la audiencia, Raúl Aufranc, tuvo por reformulados los cargos y resolvió prorrogar la detención domiciliaria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso reforzar la medida mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico, mientras continúan los controles policiales periódicos.