Un hallazgo que paralizó al barrio Gran Neuquén

La mañana comenzó con una escena de extrema tensión en el oeste de Neuquén. Transeúntes encontraron el cuerpo sin vida de un joven tendido sobre la vereda y dieron aviso inmediato a las autoridades. El hallazgo generó conmoción en el barrio Gran Neuquén, donde el movimiento cotidiano quedó interrumpido por un amplio operativo policial.

El cuerpo apareció sobre calle Trabajadores Estatales Neuquinos, en el sector conocido como Atahualpa I. Desde ese momento, el barrio quedó virtualmente cerrado y bajo custodia.

Transeúntes encontraron el cuerpo sin vida de un joven tendido sobre la vereda en el oeste neuquino. Foto: móvil Prima Multimedios

Fin de la incertidumbre: fue un homicidio

Con el avance de las horas, se despejó la principal incógnita que rodeaba al caso. El joven fue asesinado. Fuentes extraoficiales confirmaron que había sido apuñalado en el hombro durante un ataque ocurrido alrededor de las 4:30 de la madrugada.

El hecho se produjo en la intersección de Rafael Vázquez e Independencia, en el área conocida como Atahualpa 1, a unos 100 metros del lugar donde finalmente cayó y murió, en la esquina de Rahue y Trabajadores Estatales Neuquinos.

Quién era la víctima y dónde ocurrió el ataque

La víctima era de San Lorenzo y tenía entre 25 y 30 años. Al momento del hallazgo no llevaba documentación, lo que mantiene demorada su identificación durante las primeras horas.

Con el avance de las horas, se despejó la principal incógnita que rodeaba al caso: el joven fue asesinado. Foto: Móvil Prima Multimedios

Según la información recabada, tras ser herido con un arma blanca, el joven logró desplazarse algunos metros antes de desplomarse en plena vía pública, donde fue visto por personas que caminaban por la zona.

Calles cortadas, vecinos atrapados y miedo creciente

El operativo policial mantuvo todas las calles cortadas, incluso para peatones. Vecinos quedaron dentro del perímetro sin poder salir de sus casas y otros no pudieron ingresar. La escena se volvió aún más tensa al confirmarse que se trató de un crimen.

El cuerpo quedó frente al portón de una vivienda, lo que profundizó el impacto en el barrio y el malestar entre quienes viven en el sector.

Un crimen que vuelve a encender la alarma

La confirmación del homicidio dejó atrás la confusión inicial y abrió un escenario de preocupación y enojo entre los vecinos. El hecho de que el ataque haya ocurrido en la vía pública y de madrugada refuerza el temor en una zona residencial que amaneció marcada por la violencia.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables del crimen que sacudió al oeste neuquino. Mientras tanto, el barrio Hi.Be.Pa. sigue bajo un clima de conmoción y alerta.