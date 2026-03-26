Un violento episodio se registró este miércoles por la tarde en la intersección de Belgrano y Godoy, en el oeste neuquino, cuando tres personas descendieron de un vehículo y atacaron a un hombre que caminaba junto a su hijo menor de edad. La víctima resultó gravemente herida con un arma blanca y permanece internada en terapia intensiva en el hospital Castro Rendón.

El ataque, según primeras versiones, se originó tras un incidente de tránsito entre un Volkswagen Gol y un Volkswagen Voyage. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del ataque, en el que también se observa la presencia del hijo de la víctima, de apenas seis años, como testigo directo de la agresión.

Tomás Calfunao, hermano del hombre herido, difundió el video en sus redes sociales y pidió colaboración de los vecinos: “Por favor, aquellas personas que estuvieron en Godoy y Belgrano alrededor de las 17:30, si vieron algo o alcanzaron a filmar la patente del Voyage gris del cual se bajaron estos tres hijos de puta y apuñalaron a mi hermano, por favor comuníquense conmigo”, escribió.

El familiar relató que la agresión se produjo tras una discusión de tránsito y que uno de los atacantes apuñaló a su hermano por la espalda, a la vista del niño. “Oren por mi hermano, por favor. Está hospitalizado en el Castro Rendón. Ofrezco recompensa por el paradero de estas tres basuras humanas”, agregó.

Tras el ataque, vecinos colaboraron para asistir a la víctima y detener la hemorragia antes de que fuera trasladado al Hospital Heller, desde donde luego fue derivado al Castro Rendón tras una cirugía de emergencia que permitió drenar sangre de sus pulmones.

“Lo increparon por una discusión de tránsito y uno de ellos lo apuñaló por la espalda a la vista de su hijito de 6 años”, contó Calfunao en Instagram.

El Comisario Inspector Antonio Muñoz, coordinador operativo de la Zona Oeste, confirmó que la víctima fue auxiliada por familiares y vecinos, y que actualmente se encuentra estable. “El episodio es lamentable. Menos mal que hasta el momento no tenemos noticias fatales. Esperamos que se recupere”, señaló.

La investigación continúa en curso, con relevamiento de las cámaras de seguridad y entrevistas a testigos de la zona, muy concurrida a esa hora, mientras personal policial busca identificar y detener a los tres agresores.

Según expresó el hermano de la víctima, estarían cerca de dar con los agresores: "Estamos a punto de encontrarlos. Mil gracias a todos los que están ayudando", expresó; y agregó: "Dios los bendiga a todos los que están aportando datos para dar con estas basuras".