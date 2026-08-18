Un árbitro de fútbol murió tras un violento choque frontal en Mendoza

Oscar Fernández, un árbitro de fútbol de 48 años, murió luego de un choque frontal ocurrido en la Ruta 60, en el departamento mendocino de Maipú. El accidente también dejó cinco personas heridas, algunas de ellas en grave estado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo, cuando Fernández circulaba en un Peugeot 504 y, según las primeras reconstrucciones difundidas por medios locales, una Volkswagen T-Cross habría realizado una maniobra de sobrepaso e invadido el carril contrario.

El impacto provocó heridas de gravedad al árbitro, quien fue trasladado al Hospital Central. Murió como consecuencia de las lesiones sufridas tras el choque.

Fernández era conocido en el ambiente del fútbol amateur mendocino con el apodo de “Chacha”. Se desempeñaba como árbitro en torneos de la zona Este de Maipú y localidades cercanas y era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento San Martín.

Su muerte generó conmoción entre quienes compartían la actividad deportiva. En redes sociales comenzaron a difundirse mensajes de despedida y algunos allegados señalaron que había dirigido un partido apenas unas horas antes del accidente.

En la Volkswagen T-Cross viajaban cinco personas, todas ellas afectadas por el impacto. Una mujer de 42 años sufrió un traumatismo de cráneo grave y permanecía internada en terapia intensiva del Hospital El Carmen.

Otra mujer, de 54 años, sufrió fracturas de tibia y peroné y una lesión en el maxilar inferior, por lo que quedó internada en terapia intensiva del Hospital Perrupato.

Además, una joven de 19 años y un hombre de 20 presentaron politraumatismos graves y fueron derivados al quirófano del Hospital Central. Un quinto ocupante, de 52 años, también sufrió politraumatismos, aunque se encontraba estable y consciente en el Hospital Lagomaggiore.

Durante las tareas posteriores al choque, personal de la Policía Vial encontró una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .22 en la guantera del Peugeot 504. El arma fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

La investigación busca determinar cómo se produjo la colisión y las circunstancias que rodearon la maniobra que terminó provocando el impacto frontal.

La investigación deberá establecer la mecánica del choque y también qué responsabilidad podría atribuirse al conductor de la Volkswagen T-Cross según las primeras pericias antes de definir la causa judicial.