El Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) del barrio Brentana, en Cutral Co, fue víctima de un robo durante la noche, luego de que delincuentes ingresaran al establecimiento tras forzar una ventana.

Desde el centro de salud informaron que, como consecuencia del hecho, este martes 18 de agosto se suspenderá toda la atención médica y odontológica.

La medida afecta directamente a los vecinos que utilizan el CAPS para consultas y prestaciones de atención primaria. La suspensión se debe a que los delincuentes sustrajeron elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

Se llevaron computadoras y materiales de trabajo

Entre los elementos robados se encuentran computadoras y distintos materiales de trabajo utilizados por el personal del centro de salud.

El faltante de estos equipos y herramientas no solo representa una pérdida material: también dificulta el funcionamiento habitual del CAPS y obligó a interrumpir la atención al público durante este martes.

Hasta el momento, no se informaron detenidos ni se precisó el monto de las pérdidas ocasionadas por el robo.

Qué se sabe hasta ahora

El ingreso se produjo durante la noche y los delincuentes forzaron una ventana para acceder al edificio.

Una vez dentro, sustrajeron computadoras y otros elementos utilizados por los trabajadores de Salud. El hecho derivó en la decisión de suspender la atención prevista para el martes 18 de agosto.

No se informó todavía cuándo se retomará la atención médica y odontológica con normalidad.

El impacto del robo en la atención sanitaria

El episodio tiene una consecuencia inmediata para los vecinos del barrio Brentana: quienes necesiten atención en el CAPS durante este martes deberán tener en cuenta que el establecimiento permanecerá sin atención médica ni odontológica.

Los centros de atención primaria cumplen un rol clave para resolver consultas de salud de la población y evitar que todas las demandas deban concentrarse en hospitales de mayor complejidad.

En la Comarca Petrolera, la infraestructura sanitaria viene siendo objeto de distintas obras y proyectos para ampliar prestaciones. En julio, por ejemplo, Provincia y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul anunciaron convenios vinculados con nuevas prestaciones y obras sanitarias.

Un antecedente en la ciudad

El robo al CAPS Brentana se suma a otros episodios de inseguridad registrados en Cutral Co, donde distintos establecimientos y comercios fueron afectados por hechos delictivos.

En enero de este año, tres delincuentes protagonizaron un violento robo en un comercio del barrio Parque Oeste, en un episodio que incluyó un ataque a balazos contra un comerciante.

El antecedente muestra que el problema no se limita a las pérdidas materiales: cuando un espacio que brinda un servicio esencial es víctima de un delito, las consecuencias pueden extenderse a toda la comunidad.

La salud de los vecinos, afectada por el robo

En este caso, el principal impacto se produce sobre la prestación del servicio. El CAPS Brentana no atenderá este martes 18 de agosto, tanto en el área médica como odontológica.

La situación deberá ser seguida por las autoridades sanitarias para determinar cuándo podrán recuperarse los equipos y materiales necesarios y, fundamentalmente, cuándo se podrá reanudar la atención habitual.

El Centro de Salud Brentana ya había sido utilizado este año para acercar prestaciones preventivas a los vecinos. Entre el 29 de junio y el 1 de julio, por ejemplo, el establecimiento recibió el mamógrafo móvil en el marco de una jornada provincial de prevención.