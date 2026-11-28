Una conductora de Uber fue asaltada durante la mañana del sábado 28 en el Balneario Municipal de Centenario, donde un delincuente la amenazó con un arma blanca y le robó el teléfono celular. La mujer quedó en estado de shock y debió recibir asistencia policial tras el episodio.

De acuerdo con la información preliminar, el viaje había sido solicitado hacia la zona de la costa del río Neuquén. Cuando llegó al lugar, la conductora fue abordada por al menos un sujeto que la intimidó con un arma blanca y le sustrajo el celular.

Después del robo, el agresor escapó y la víctima permaneció en el lugar hasta la llegada de efectivos de la Comisaría Quinta, que intervinieron tras el episodio.

La Policía busca identificar al asaltante

El hecho quedó bajo investigación policial. Uno de los principales obstáculos para avanzar en la identificación del responsable era la escasa disponibilidad de cámaras de seguridad en el sector del balneario.

A pesar de esa dificultad, durante la tarde del sábado continuaban las tareas para obtener información que permitiera reconstruir lo ocurrido y reunir datos relevantes para identificar al autor del robo.