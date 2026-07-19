En un importante procedimiento llevado adelante por personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, junto a efectivos de la Comisaría 52°, y con la colaboración de uniformados de la Comisaría 5ª, UESPO y Metropolitana, concretó tres allanamientos simultáneos en el barrio Vista Hermosa de Centenario.

Las diligencias, ordenadas por la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, arrojaron resultados positivos. Durante los operativos, los efectivos identificaron a todos los ocupantes de las viviendas allanadas y demoraron a tres hombres mayores de edad presuntamente vinculados a la causa.

Además, se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho investigado, las cuales fueron incorporadas como elementos de interés para la investigación.

Cómo fue el hecho

La causa se inició a raíz de un episodio ocurrido en el barrio Los Pioneros, donde una persona resultó lesionada con un arma blanca y también se registró un abuso de arma, hecho que fue denunciado en la Comisaría 52°.

Gracias a la rápida intervención y al trabajo coordinado entre las distintas unidades policiales, los investigadores lograron esclarecer el hecho en menos de 24 horas, poniendo a disposición de la Justicia a las personas presuntamente involucradas