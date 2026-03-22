Un operativo policial que combinó tecnología y despliegue territorial permitió demorar a dos jóvenes sospechados de protagonizar un violento ataque con arma blanca en Neuquén.

El hecho se inició durante la mañana de este domingo, cuando un hombre fue agredido con un cuchillo y sufrió heridas de consideración en la zona de Juan B. Justo e Yrigoyen. Según las primeras reconstrucciones, “uno de los sujetos lo atacó con un arma blanca y luego se dio a la fuga”, lo que activó un rápido operativo de búsqueda.

La clave para avanzar en el caso fue el sistema de videovigilancia. Minutos después del ataque, personal de Monitoreo Urbano detectó a dos individuos cuyas características coincidían con las de los presuntos agresores, a través de cámaras ubicadas en Rodhe y Pérez Novella.

A partir de esa alerta, la policía desplegó móviles en distintos puntos de la ciudad. “Se montó un operativo que incluyó varias unidades”, indicaron fuentes del procedimiento. Finalmente, los sospechosos fueron localizados en inmediaciones de Cayastá y Estanislao del Campo.

Tras ser identificados, y luego de las consultas con la Justicia, se dispuso la demora de ambos jóvenes y su traslado a una dependencia policial. Por el momento, no se informó su situación procesal definitiva, mientras avanza la investigación para determinar su grado de participación en el ataque.

El episodio vuelve a poner en foco la rápida articulación entre el monitoreo urbano y las fuerzas de seguridad, que permitió identificar y ubicar a los sospechosos en pocos minutos tras la agresión.

En tanto, la víctima permanece bajo atención médica, y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre su estado de salud y las circunstancias que desencadenaron el violento episodio.