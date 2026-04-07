Tras la muerte de Milton Albino Rezuc, asesinado mientras intervenía para proteger a su hijo durante la Fiesta del Asado de Zapala, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, reformuló los cargos contra el agresor. Sin embargo, el pedido de prisión efectiva no fue aceptado, por lo que el imputado continuará con detención domiciliaria y tobillera electrónica.

El hecho ocurrió entre el 6 y el 8 de marzo, cuando Rezuc, de 55 años, intentó frenar una agresión que su hijo estaba recibiendo de dos personas. Según la investigación preliminar, alrededor de las 3:15 de la madrugada del 7 de marzo, el acusado K.F.M., acompañado por otro hombre, comenzó a golpear al hijo de la víctima y a un amigo. En ese momento, la víctima intervino y fue apuñalada en el abdomen con un cuchillo de 27 centímetros.

Rezuc fue trasladado al hospital y permaneció internado durante 20 días, hasta que falleció producto de las lesiones. El arma utilizada fue secuestrada en el lugar.

Luego de la muerte, la fiscal Pizzipaulo le atribuyó a K.F.M. el delito de homicidio simple en carácter de autor. Ante la reformulación de los cargos, la fiscalía y el asistente letrado Gastón Rodríguez solicitaron la prisión preventiva, señalando riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga.

En una audiencia de formulación de cargos realizada el 9 de marzo, K.F.M. había sido acusado de homicidio en grado de tentativa y quedó detenido en prisión domiciliaria. El juez de garantías Eduardo Egea avaló la reformulación de cargos, pero no hizo lugar al pedido de prisión preventiva, por lo que el imputado continuará bajo detención domiciliaria y uso de tobillera electrónica.

Por último, el magistrado extendió el plazo de investigación por tres meses, tal como solicitó la fiscalía.