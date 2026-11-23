Una cámara registró el momento exacto en el que explotó un local de comidas en Ezpeleta, durante los festejos por el 154° aniversario de la localidad bonaerense. El episodio dejó siete personas heridas y una de ellas permanece internada en grave estado.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo 22 de noviembre en un comercio ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá. Tras la explosión se desató un incendio en el interior del establecimiento.

La celebración había convocado a una importante cantidad de personas a las calles y eso hizo que el estallido fuera registrado accidentalmente desde muy corta distancia.

Integrantes de la cuenta de humor Sin Nafta se encontraban en el lugar realizando grabaciones y estaban a punto de tomarse fotografías con algunos seguidores cuando ocurrió la explosión.

El momento de la explosión quedó grabado

Las imágenes muestran el instante del estallido y la reacción inmediata de quienes se encontraban en las inmediaciones.

Tras la explosión, varias personas comienzan a correr para alejarse del comercio, mientras otras intentan acercarse para asistir a quienes habían quedado en el interior. En pocos segundos las llamas avanzan sobre el establecimiento, dificultando el ingreso de quienes intentaban prestar ayuda.

Como consecuencia del episodio, siete personas resultaron heridas. Una de ellas permanece internada en grave estado y presenta quemaduras en el 50% de su cuerpo, de acuerdo con la información difundida este lunes.

El episodio ocurrió en medio de los festejos por un nuevo aniversario de Ezpeleta y obligó a desplegar un operativo de emergencia en la zona.

Hasta el momento, la información disponible no establece qué provocó la explosión en el local de comidas. La secuencia registrada por la cámara permite observar el momento del estallido y los primeros segundos posteriores, pero no determina su origen.