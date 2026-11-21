La explosión en Remedios de Escalada sumó dos nuevas víctimas fatales: murieron otros dos trabajadores que habían sufrido graves heridas durante el incidente del viernes 13 de noviembre. Ambos eran operarios de Exgadet, una empresa tercerizada, y con estos fallecimientos ya son cuatro los trabajadores que perdieron la vida por el siniestro.

Una de las víctimas fue identificada como Matías Leguizamón, un trabajador santiagueño de 33 años que permanecía internado desde la explosión. El segundo operario fallecido todavía no había sido identificado, según confirmaron fuentes judiciales.

Cuatro trabajadores murieron por las heridas y el impacto de la explosión

Las primeras víctimas fatales fueron dos empleados de Metrogas. Marcelo García, de 47 años, fue encontrado sin vida entre los restos del lugar y su identidad se confirmó mediante estudios de ADN. El hombre era padre de dos chicos, de 6 y 8 años, y su familia lo buscaba desde el día de la tragedia.

El otro trabajador, Néstor Julián D'Alessandro, murió durante la madrugada del jueves 19 de noviembre en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires. Había permanecido internado en grave estado por las lesiones que sufrió durante el estallido.

A esos dos fallecimientos se sumaron ahora los de los operarios de Exgadet. Leguizamón murió después de varios días de internación, mientras que la identidad del segundo trabajador aún no había sido difundida.

La Justicia busca determinar cómo se produjo el incidente

La explosión ocurrió el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. La Justicia investiga las circunstancias del episodio y las posibles responsabilidades en torno al siniestro.

Luego de las primeras muertes, el municipio de Lanús había decretado 72 horas de duelo. También se había expresado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que manifestó sus condolencias a las familias de Marcelo García y Néstor Julián D'Alessandro, además de su solidaridad con el sindicato STIGAS y la comunidad afectada.

Con la confirmación de estas dos nuevas muertes, la tragedia dejó un saldo de cuatro trabajadores fallecidos.