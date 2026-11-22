La explosión ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, provocó la muerte de otros dos trabajadores que permanecían internados por las heridas sufridas durante el siniestro. Con estos fallecimientos, ya son cuatro las víctimas fatales.

Las últimas víctimas fueron identificadas como Matías Leguizamón, de 33 años, operario santiagueño de la empresa tercerizada Exgadet, y Juan José Servín, quien murió durante la mañana en la clínica Solís de San Justo.

La explosión también había causado la muerte de dos trabajadores de Metrogas: Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D'Alessandro. La investigación judicial continúa para establecer cómo se produjo el estallido y determinar las eventuales responsabilidades.

Quiénes son los cuatro trabajadores que murieron

Las cuatro víctimas fatales pertenecían a las empresas que intervenían en las tareas vinculadas al servicio de gas. Los dos últimos fallecimientos fueron los de trabajadores de Exgadet. Leguizamón murió después de permanecer internado por las lesiones sufridas durante la explosión, mientras que Servín falleció en la clínica Solís de San Justo.

En tanto, Marcelo García fue encontrado sin vida en el lugar del siniestro. Su identidad pudo confirmarse posteriormente mediante un cotejo de ADN realizado por la Fiscalía.

García era padre de dos niños, de 6 y 8 años, y su familia lo buscaba desde el día de la explosión.

El otro trabajador de Metrogas, Néstor Julián D'Alessandro, murió el jueves 19 de noviembre por la madrugada, luego de permanecer internado en grave estado en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación judicial busca determinar las causas

El estallido se produjo el 13 de noviembre en Remedios de Escalada y sus consecuencias alcanzaron a trabajadores de dos empresas: Metrogas y Exgadet.

La Justicia deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión, las condiciones en que se desarrollaban las tareas y si existieron responsabilidades vinculadas con el hecho.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa cuál fue el origen técnico del estallido ni si se dispusieron imputaciones o medidas judiciales específicas contra responsables de las empresas involucradas.

Lanús había decretado tres días de duelo

Después de las primeras muertes, el municipio de Lanús había dispuesto 72 horas de duelo en señal de acompañamiento a las familias de las víctimas.

También se había pronunciado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que expresó sus condolencias a los familiares de Marcelo García y Néstor D'Alessandro y manifestó su solidaridad con el sindicato STIGAS y la comunidad afectada.

La sucesión de fallecimientos amplió el impacto del episodio, que inicialmente había dejado dos trabajadores muertos y otros operarios con heridas de gravedad.

Qué se sabe hasta ahora y qué falta esclarecer

Con cuatro trabajadores fallecidos, la investigación deberá avanzar sobre distintos aspectos del episodio:

El origen de la explosión: qué provocó el estallido y bajo qué circunstancias se produjo.

Las tareas que se realizaban: qué trabajos estaban llevando adelante los operarios de Metrogas y Exgadet.

Las condiciones de seguridad: qué protocolos y medidas de prevención estaban vigentes.

Las responsabilidades: qué participación tuvieron las empresas y los responsables de las tareas, si correspondiera.

La información disponible no permite anticipar conclusiones sobre esos puntos. El esclarecimiento dependerá de las pericias y de las medidas que disponga la Justicia.

El origen del estallido y las responsabilidades bajo investigación

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Mejor Informado, la explosión se produjo durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas. Una máquina tunelera dañó una cañería y provocó una fuga que posteriormente derivó en el estallido y el incendio.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Beltrán e Iberlucea. La emergencia afectó construcciones y comercios cercanos y obligó a evacuar distintos establecimientos de la zona.

En las primeras horas posteriores al siniestro también se informó sobre la detención de dos personas. La investigación avanzó sobre posibles responsabilidades vinculadas con las tareas y los procedimientos aplicados antes de la explosión.

La evolución del caso incorpora, además, la intervención del organismo regulador, que anunció auditorías técnicas sobre MetroGAS y la entrega de los resultados a la Justicia.