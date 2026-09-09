Condenaron a Gastón Ezequiel Aguilera por atacar a un celador con un cuchillo y destruir un lavatorio de su celda en la Unidad de Detención N°41 de Junín de los Andes, donde se encuentra detenido cumpliendo una condena.

La resolución surgió de un acuerdo alcanzado entre la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal, Lucila Maggiora, y la defensa del acusado. Por los dos episodios ocurridos el 16 de abril de 2026, se estableció una pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento.

A su vez, esa pena fue unificada con una condena anterior, por lo que se fijó una pena única de tres años y once meses de prisión efectiva.

El ataque al celador

El primero de los episodios se produjo alrededor de las 8:10, cuando un celador se acercó hasta la celda donde se encontraba Aguilera. En ese momento, el condenado lo atacó con un cuchillo. La víctima logró defenderse, aunque sufrió una herida cortante en la mano izquierda como consecuencia de la agresión.

Aguilera reconoció haber atacado a un celador y dañado su celda y fue declarado reincidente.

Horas más tarde se produjo el segundo incidente. Luego de ser notificado de una medida disciplinaria, Aguilera reaccionó y provocó daños en el lavatorio de la celda.

Fue declarado reincidente

Durante la audiencia, Aguilera reconoció su responsabilidad como autor de los delitos de lesiones leves calificadas y daño calificado, en concurso real.

Maggiora explicó los alcances del acuerdo y solicitó que se le impusieran seis meses de prisión de efectivo cumplimiento. Las partes también acordaron unificar esa pena con la condena anterior, estableciendo el monto definitivo de tres años y once meses.

El acuerdo fue homologado por el juez Maximiliano Bagnat, quien impuso la condena y además declaró la reincidencia de Aguilera.