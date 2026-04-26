Una madrugada marcada por la violencia se vivió en Centenario, donde dos hechos ocurridos con pocas horas de diferencia dejaron personas heridas y la intervención de la Policía.

El primer episodio se registró en la zona de calles Perón y Reinaldo Moya, donde un hombre de 71 años fue atacado por un grupo que le arrojó piedras en la cabeza, provocándole heridas sangrantes. El adulto mayor fue asistido por efectivos de la Comisaría 52 y luego trasladado por personal del Hospital Natalio Burd, donde quedó en observación, aunque fuera de peligro.

Horas más tarde, en otro sector de la ciudad, un agente penitenciario fue agredido con un cuchillo cuando intentó impedir un robo en su vivienda. Según se informó, el atacante le provocó cortes antes de ser reducido por la propia víctima, lo que permitió su posterior demora por parte del personal policial.

En el lugar, los uniformados secuestraron un arma blanca de unos 10 centímetros y recolectaron pruebas periciales, incluyendo huellas del agresor. El sospechoso quedó alojado en una dependencia policial del barrio Eluney, mientras la fiscalía define su situación judicial.