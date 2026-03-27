Atraparon e imputaron al hombre que apuñaló al vecino del oeste neuquino, mientras caminaba junto a su hijo de seis años. El grave incidente comenzó con una discusión de tránsito y finalizó con una víctima en terapia intensiva en el Hospital Castro Rendón.



La acusación fue formalizada por el asistente letrado Emilio Briguglio, de la fiscalía de Actuación Genérica del MPF, durante una audiencia en la Ciudad Judicial realizada este viernes al mediodía. El sujeto que apuñaló a Ezequiel Calfunao se entregó en las últimas horas, dando lugar a la imputación inmediata.



Como medida cautelar Briguglio pidió que, mientras avanza la investigación, el acusado, D. A. F, tenga la prohibición de acercarse a la víctima y al lugar del hecho en un radio de 500 metros; prohibición de tener cualquier tipo de contacto con la víctima y su grupo familiar por cualquier medio; y obligación de presentarse una vez por semana en la Comisaría 18.

La teoría del caso

De acuerdo a la información provisoria recolectada por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 25 de marzo alrededor de las 17.30, en la zona de Godoy y Belgrano. El acusado circulaba en un Volkswagen Voyage por calle Godoy y en sentido norte. En la esquina con Belgrano, el acusado se detuvo en un semáforo y en ese momento se acercó la víctima y comenzó una discusión por una cuestión de tránsito.



Del auto del acusado bajaron dos acompañantes, primero, y luego lo hizo el imputado quien conducía. “Se acercó a la víctima y con un elemento punzocortante le asestó al menos una puñalada en la zona intercostal izquierda”, relató el asistente letrado. “Luego, los tres, se fueron del lugar en el auto y a alta velocidad”, precisó.



El hombre herido fue trasladado por un particular al hospital Horacio Heller, desde donde fue derivado hacia el Castro Rendón. Allí fue intervenido quirúrgicamente.

¿Qué delito se le atribuye?

El delito que desde el MPF se le atribuyó a D. A. F fue lesiones graves en carácter de autor. La jueza de garantías que dirigió la audiencia; Natalia Pelosso, avaló la formulación de cargos y estableció un plazo de investigación de cuatro meses.

Sobre el pedido de medidas cautelares que realizó el MPF, las habilitó por un plazo de cuatro meses. Las otras dos personas que iban en el auto del acusado, no fueron imputados por haber tenido una participación menor en el hecho.

