Con los 22 años, Marcelo Andrés Bengolea fue condenado a seis años de prisión efectiva por liderar un kiosco narco desde su propia vivienda, donde además se encontraron armas de fuego.

Según la investigación, dirigida por el asistente letrado Pablo Jávega, Bengolea controlaba la venta de cocaína desde un domicilio particular, donde los compradores ingresaban por el patio y realizaban sus pedidos a través de una ventana. El gramo de droga se comercializaba entre 14.000 y 15.000 pesos, y las transacciones se repetían de manera constante durante toda la semana.

Durante la investigación, que incluyó tareas de vigilancia, se registraron más de 60 movimientos compatibles con la comercialización en poco más de un mes. En un allanamiento realizado en septiembre, se secuestraron 27 gramos de cocaína con un 66% de pureza, dos armas de fuego (una pistola 9 mm y un revólver calibre 38) balanzas con restos de sustancia, celulares, anotaciones vinculadas a la venta y cerca de un millón de pesos en efectivo.

El análisis de los teléfonos celulares permitió reconstruir la organización: Bengolea fijaba precios, autorizaba ventas —incluidas las realizadas a un menor— y recibía las ganancias. Una pericia contable determinó que solo entre julio y agosto se registraron transferencias por más de 48 millones de pesos a sus cuentas.

La fiscalía calificó los hechos como comercialización de estupefacientes doblemente agravada, por la intervención de varias personas organizadas y la utilización de un menor, en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de guerra.

Durante el juicio abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad, lo que, junto con su juventud y la ausencia de antecedentes penales, fue valorado como atenuante. Sin embargo, la magnitud de la actividad, la intervención de un menor y la presencia de armas jugaron en contra al momento de fijar la pena.

La sentencia, homologada este jueves por la jueza Carina Álvarez, también incluyó una multa de 60 unidades fijas, la inhabilitación para portar armas por 12 años y el decomiso de casi un millón de pesos, así como la destrucción de la cocaína secuestrada.