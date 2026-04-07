Una mujer de la ciudad de Trelew sufrió una terrible situación en su vivienda tras ser acusada de "roba maridos". La investigación suma datos inquietantes y una trama atravesada por la maldad.

El hecho ocurrió el pasado lunes 6 de abril a la mañana, cuando ella y su hijo adolescente se fueron de la casa hacia sus respectivas actividades, alrededor de las 7.20. La damnificada se encontraba trabajando cuando se enteró de que su casa ardía en llamas, sin saber todo lo demás.

La vivienda, ubicada en la intersección de Cacique Nahuelquir y México, en el sector de Loteo Belgrano, fue atacada de manera intencional, provocando pérdidas totales, graves daños estructurales y la muerte de una de las mascotas de la familia.

El incendio se desató pocos minutos después de las 8 de la mañana, cuando un llamado de emergencia alertó sobre un foco ígneo en el domicilio. Al llegar al lugar, dotaciones de Bomberos y efectivos policiales encontraron gran parte de la estructura envuelta en llamas.

Las pérdidas materiales

Sin embargo la situación fue empeorando, cuando se conoció que las paredes de la vivienda tenían pintadas que decían "roba maridos" y "hdp". Además de los daños provocados por el fuego, luego de las llamas se encontraron con que había mesadas, heladeras y un sanitario roto, lo cual refuerza la idea de que alguien provocó el incendio.

Leila, la damnificada, asegura que fue intencional y tanto ella como su hijo lo han perdido todo. Sumado a estos daños materiales, al llegar la familia se encontró con su perra muerta, ya que el atacanta la dejó encerrada en una de las habitaciones, donde murió incendiada junto al resto de la casa.

El dato más preocupante

A esto se suma el dato más inquietante de la investigación: la puerta principal no tenía signos de estar forzada, es decir que los responsables ingresaron con una llave o hicieron una copia.

Aunque la mujer sospecha quién puede estar detrás del brutal ataque, prefirió no dar nombres públicamente ya que hay una investigación en marcha. La Policía ya tomó intervención y se busca determinar quiénes fueron los responsables del incendio y los destrozos.

Mientras tanto Leila pide ayuda a quien pueda colaborar con elementos básicos como productos de limpieza, frazadas, alimentos y ropa, además de aportes económicos para afrontar la reconstrucción. Según indicó, quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del alias ARPA.FINTA.PLANO.