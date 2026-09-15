Ataque a tiros en Zapala: detuvieron al acusado de disparar la metralleta y matar a Montesino

Capturaron al segundo implicado del ataque a tiros y homicidio de Cristian Ariel Montesino, de 37 años, ocurrido el 13 de agosto en la ciudad de Zapala. Se trata de S.D.P.B., quien, según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue quien disparó una metralleta contra la vivienda y efectuó una ráfaga que alcanzó a la víctima, quien recibió 13 impactos y murió como consecuencia de las heridas.

El acusado permaneció prófugo durante aproximadamente un mes hasta que fue detenido. Este lunes 15 de septiembre, el MPF reformuló los cargos en su contra y quedó formalmente imputado por el homicidio de Montesino y por el intento de homicidio de otra persona que se encontraba en la vivienda y sobrevivió al ataque.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal jefe Matías Álvarez, acompañado por el asistente letrado Guillermo Rodríguez. La reformulación permitió precisar, a partir del avance de la investigación, el rol que habría tenido cada uno de los dos acusados en el violento episodio.

El ataque comenzó con una amenaza por una deuda

El hecho ocurrió el 13 de agosto, entre las 21 y las 22, en una vivienda ubicada sobre calle Primeros Pobladores, en el barrio Don Bosco de Zapala. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, alrededor de las 21, J.A.E. llegó hasta la vivienda donde se encontraba Montesino junto a dos de sus hermanos y otras personas. De acuerdo con la acusación, el hombre se presentó de manera violenta y exigió a los hermanos el pago de una deuda de entre 40 mil y 100 mil pesos, que estaría vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes.

El reclamo derivó en una discusión. Antes de retirarse del lugar, J.A.E. habría amenazado a las personas que se encontraban en la casa. Entre otras expresiones, les advirtió: “Si no me pagan, la casa va a terminar quemada”.

La situación no terminó allí. Luego de retirarse, el imputado continuó enviando mensajes amenazantes a través de WhatsApp. En uno de ellos, incluso, habría enviado una fotografía de un arma de fuego tipo metralleta.

Regresaron una hora después y comenzó la balacera

Cerca de las 22, aproximadamente una hora después del primer episodio, J.A.E. regresó a la vivienda acompañado por S.D.P.B. Ambos llegaron a bordo de una camioneta, junto con una mujer que todavía no fue identificada.

De acuerdo con la teoría fiscal, los dos hombres descendieron del vehículo e ingresaron de manera intempestiva al patio delantero de la casa. Para la acusación, actuaron “de común acuerdo y con el claro propósito de quitarles la vida a los presentes”.

En ese momento, S.D.P.B. habría extraído un arma tipo metralleta y efectuado una ráfaga de múltiples disparos contra Montesino y otra de las personas que se encontraba en la vivienda. De manera simultánea, siempre según la acusación, J.A.E. sacó un arma de fuego de menor calibre y también comenzó a disparar contra las personas que estaban en el lugar.

Falleció por un shock hemorrágico

El ataque provocó múltiples heridas en Montesino. La víctima recibió 13 impactos de arma de fuego y murió prácticamente en el acto como consecuencia de un shock hemorrágico.

Otra persona que se encontraba en la vivienda también fue alcanzada por los disparos. El hombre resultó herido y debió ser trasladado al hospital de Zapala, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Qué cargos enfrentan los dos acusados

Con el avance de la investigación, la Fiscalía pudo establecer, según explicó durante la audiencia, cuál habría sido la participación de cada uno de los acusados. En el caso de Montesino, tanto J.A.E. como S.D.P.B. fueron acusados como coautores de un homicidio calificado, agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de un arma de fuego.

A su vez, se les atribuyó el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, también en calidad de coautores, respecto de la persona que sobrevivió al ataque. La reformulación de cargos fue avalada por el juez de garantías Ignacio Pombo.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el avance de la investigación, basado en testimonios y distintas pericias, permitió reconstruir con mayor precisión la secuencia del ataque y el accionar que habría tenido cada uno de los acusados.

Uno de los acusados estaba prófugo

J.A.E. había sido acusado inicialmente el 15 de agosto, dos días después del homicidio. Desde entonces permanece detenido con prisión preventiva. En la audiencia de este lunes, la Fiscalía solicitó extender esa medida por un mes más, debido a que vencía este martes. El pedido fue concedido y continuará detenido mientras avanza la investigación.

En cuanto a S.D.P.B., permaneció prófugo durante aproximadamente un mes hasta que fue localizado y detenido. Según se informó en la audiencia, al momento del ataque se encontraba en libertad condicional.

Tras su captura, el acusado aceptó un acuerdo de pena de 10 años de prisión efectiva por otro caso ocurrido en Cutral Co. Comenzó a cumplir esa condena, a la que eventualmente podría sumarse una nueva pena si es declarado penalmente responsable por el homicidio de Montesino y el ataque contra la otra víctima.

La investigación continuará

Luego de la reformulación de cargos, el juez de garantías estableció un plazo de cuatro meses para la investigación, del cual ya transcurrió aproximadamente uno desde la primera audiencia de formulación de cargos contra J.A.E.

Durante ese período, la Fiscalía continuará con la producción de pruebas y las medidas destinadas a profundizar la reconstrucción del ataque ocurrido en la vivienda del barrio Don Bosco.

Mientras tanto, ambos acusados permanecen detenidos y afrontan una investigación por un violento episodio que terminó con la muerte de Montesino, heridas de gravedad a otra persona y una secuencia de amenazas y disparos que, de acuerdo con la acusación fiscal, habría comenzado con el reclamo de una deuda y culminado una hora después con un ataque armado contra la vivienda.