Golpe al narcomenudeo en Zapala: detuvieron a dos personas y secuestraron más de 190 gramos de cocaína

Una investigación desarrollada por la División Antinarcóticos del Pehuén de la Policía del Neuquén derivó en un operativo contra el presunto microtráfico de estupefacientes en Zapala, que terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de droga, casi 4 millones de pesos en efectivo y elementos considerados de interés para la causa judicial.

La pesquisa se inició a partir de información aportada por vecinos a través de la aplicación Neuquén Te Cuida. A partir de esos datos, los investigadores realizaron durante más de un mes tareas de observación e inteligencia que permitieron identificar movimientos compatibles con una posible actividad de comercialización de drogas.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos fueron individualizados y estarían vinculados a domicilios ubicados en los barrios Don Bosco y Jansen de la localidad de Zapala.

La Policía del Neuquén secuestró dinero en efectivo, vehículos y elementos de interés para la causa - Foto: Neuquén Informa

Allanamientos autorizados por la Justicia

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia autorizó los allanamientos que se concretaron este martes en distintos puntos de la ciudad de Zapala.

El procedimiento contó con la participación de alrededor de 20 efectivos de la División Antinarcóticos del Pehuén y el acompañamiento de personal de la División Antinarcóticos de la Comarca. Como resultado de los operativos, los dos hombres investigados fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

Parte de la evidencia secuestrada durante los allanamientos en Zapala - Foto: Neuquén Informa

Cocaína, dinero y vehículos secuestrados

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 190,74 gramos de clorhidrato de cocaína, una cantidad que, según la estimación policial, equivale a más de 380 dosis destinadas al circuito ilegal de venta.

Además, se incautó:

3.755.000 pesos en efectivo .

. 1,60 gramos de cogollos de marihuana .

. Teléfonos celulares.

Balanzas de precisión.

Un automóvil Volkswagen Bora gris .

Una camioneta Ford Ranger blanca.

Desde la Policía del Neuquén indicaron que los elementos secuestrados serán incorporados a la investigación judicial para determinar el alcance de la presunta actividad ilícita y la responsabilidad de los involucrados.