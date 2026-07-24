Un hombre que caminaba con una tumbera de gran tamaño por el sector Sol de Mayo del barrio Toma El Nido, en la ciudad de Neuquén, generó preocupación entre los vecinos, que dieron aviso a la Policía. Minutos después, efectivos de la Comisaría 18° lo localizaron, lo demoraron y secuestraron el arma de fabricación casera.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21:30 del jueves, luego de que los uniformados recibieran una alerta sobre la presencia de una persona armada en la vía pública. Al llegar al lugar, identificaron a un individuo cuyas características coincidían con las aportadas por los denunciantes.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos el sospechoso arrojó un objeto e intentó alejarse, aunque fue interceptado a pocos metros.

Durante la intervención, los policías comprobaron que el elemento descartado era un arma de fuego de fabricación casera construida con tubos metálicos y un mecanismo compatible con un sistema de percusión o disparo.

Tras el secuestro del arma, el hombre fue trasladado a la Comisaría 18°, donde quedó demorado y a disposición de la Justicia. En tanto, la tumbera fue incorporada a la causa como parte de las actuaciones judiciales.