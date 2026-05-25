Un empleado municipal de 33 años fue asaltado con una tumbera en la Plaza de los Periodistas Cipoleños en las 1200 viviendas y dos jóvenes conocidos en el ambiente delictivo local terminaron detenidos tras intentar escapar con la mochila y el celular de la víctima.

De acuerdo con la información que trascendió, los delincuentes interceptaron al trabajador municipal mientras atravesaba la plaza y lo amenazaron cara a cara con un arma de fabricación casera. En medio del forcejeo, el hombre cayó al piso y los sospechosos escaparon corriendo entre los senderos oscuros del paseo con las pertenencias robadas.

La secuencia fue advertida por efectivos de la Policía de Río Negro que patrullaban el sector y observaron movimientos sospechosos dentro de la plaza. A partir de ahí comenzó una corrida que alteró la noche en el populoso barrio cipoleño.

Uno de los jóvenes fue alcanzado a pocos metros del lugar cuando todavía llevaba una mochila negra con distintos elementos en el interior. El otro intentó desaparecer aprovechando la oscuridad, aunque finalmente también terminó detenido. Según fuentes ligadas al procedimiento, ambos son ampliamente conocidos por distintos hechos delictivos cometidos en ese popular sector de la ciudad.

Mientras tanto, durante un rastrillaje realizado en la plaza, los policías encontraron tirada la tumbera utilizada durante el robo. El arma improvisada estaba confeccionada con un caño metálico sujetado a una madera mediante tiras de cuerina negra, una postal que volvió a poner en evidencia el ingenio de los delincuentes para fabricar un arma de fuego.

Minutos después apareció la víctima, todavía conmocionada por el ataque. El empleado municipal reconoció inmediatamente la mochila recuperada por los uniformados y confirmó que le faltaba un teléfono Samsung S20 azul con funda negra, elemento que no había sido recuperado hasta el cierre de las actuaciones.

Los dos jóvenes quedaron a disposición del Minsiterio Público, que realizará la audiencia de formulación de cargos en las próximas horas.