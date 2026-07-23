Allanamientos en Centenario: demoraron a dos personas y secuestraron una tumbera y más de 400 gramos de marihuana

Durante una serie de allanamientos realizados en el barrio Vista Hermosa de Centenario, la Policía de Neuquén demoró a dos personas mayores de edad y secuestró un arma de fabricación casera, municiones y más de 400 gramos de marihuana. Los procedimientos fueron ordenados en el marco de una investigación por abuso de arma y daños ocurridos durante junio en el barrio Eluney.

Las diligencias estuvieron a cargo de personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y efectivos de la Comisaría 52°, con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y el apoyo de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO) y personal de Metropolitana.

Investigación por un hecho ocurrido en junio

Según informaron fuentes policiales, los tres allanamientos permitieron identificar a todos los ocupantes de los domicilios intervenidos y demorar a un hombre y una mujer mayores de edad, quienes quedaron vinculados a la causa que investiga la Justicia.

La pesquisa está relacionada con un episodio de abuso de arma y daños registrado durante el mes de junio en el barrio Eluney de Centenario, hecho por el cual se reunieron elementos que derivaron en las medidas judiciales ejecutadas este jueves.

Secuestraron un arma casera, municiones y cannabis

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una tumbera, dos cartuchos calibre 12/70, un cartucho calibre .45, dos caños de cromo y prendas de vestir que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas durante el hecho investigado. Además, en uno de los domicilios allanados se detectó la presencia de estupefacientes, por lo que se solicitó la intervención del Departamento Antinarcóticos.

Como resultado de esa actuación, los especialistas secuestraron 405 gramos de cogollos de cannabis sativa, material que quedó a disposición de la Justicia junto con el resto de los elementos incautados.

Continúa la investigación judicial

Las autoridades indicaron que tanto los elementos secuestrados como las personas demoradas quedaron vinculados a la causa en trámite. La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, que deberá determinar las responsabilidades y el alcance de los hechos investigados.