La Policía de Río Negro logró detener este sábado a Carlos David “Peque” Peña, acusado de homicidio y prófugo desde noviembre, en un operativo realizado en una chacra ubicada en la zona rural entre Fernández Oro y Allen. El joven está sindicado como el autor del crimen de Bruno Joaquín Antical, ocurrido el 6 de septiembre de 2025 en el barrio Costa Sur de Cipolletti.

El procedimiento se concretó cerca de las 6, en un sector alejado y de escasa circulación, donde los investigadores lograron ubicar al sospechoso tras meses de búsqueda.

Una fuga y meses en la clandestinidad

Peña se encontraba prófugo desde su fuga de la Comisaría 4° de Cipolletti, de donde escapó junto a Martín Emanuel Kovalow. Ambos rompieron el candado de una reja, accedieron al patio interno y, aprovechando su altura, treparon hasta el techo para luego huir por un descampado lindero sobre calle Roca.

Kovalow, de 29 años, fue recapturado cinco días después tras un operativo cerrojo que incluyó una persecución por techos y calles céntricas, hasta ser detenido en la intersección de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez.

Martín Emanuel Kovalow, de 29 años, cayó tras un operativo cerrojo, cinco días después de a fuga.

En cambio, Peña logró mantenerse oculto durante meses, hasta que el trabajo investigativo permitió dar con su paradero. Ahora, tras su detención, volverá a estar a disposición de la Justicia por el crimen que se le imputa.

Operativo coordinado y sin enfrentamientos

El despliegue fue el resultado de un trabajo articulado entre distintas unidades policiales, con la participación del grupo COER, especializado en intervenciones de alto riesgo. La presencia de personal táctico respondió a la gravedad del delito y a la posibilidad de que el prófugo ofreciera resistencia.

Sin embargo, el operativo se desarrolló de manera controlada y sin incidentes. Peña fue detenido sin que se registraran enfrentamientos, en un punto que había sido elegido estratégicamente para evitar controles y moverse con discreción.

Investigación clave para dar con el prófugo

La captura fue posible gracias a semanas de tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de información. Los investigadores lograron reconstruir los movimientos del acusado, en un trabajo silencioso que permitió determinar el lugar exacto donde se ocultaba.

En este proceso también fue fundamental la intervención del Ministerio Público Fiscal, que acompañó la investigación y autorizó las medidas necesarias para concretar el allanamiento dentro del marco legal.