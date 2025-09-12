Crimen del Potrillo en Costa Sur: cómo una deuda narco desató la pelea con el Peke

Bruno Joaquín “Potrillo” Antical tenía apenas 17 años y sabía que en Costa Sur lo estaban buscando. Por eso, se había mudado a la casa de su abuela en la Isla Jordán. Quería desaparecer del barrio porque la bronca con Carlos David Peña, alias el “Peke”, venía en aumento, como la deuda por drogas. Pero la madrugada del sábado volvió, y esa decisión terminó siendo fatal.

Según reconstruyó la fiscalía, el Potrillo arrastraba una deuda por drogas con el Peke. Esa vieja cuenta pendiente se mezcló con otro conflicto: el robo de una moto a un vecino que, días después, apareció en la casa de Peña. En el barrio todos sabían que esa pelea no había terminado y que la tensión estaba a punto de estallar.

El sábado 6 de septiembre, cerca de las cinco de la mañana, el Peke esperó a Antical en el ingreso al barrio por la calle Labraña. No estaba solo: junto a otro hombre que todavía no fue identificado, interceptó al adolescente. Primero discutieron, después todo se descontroló.

El fiscal Martín Pezzetta aseguró que Peña lo atacó con un golpe directo a la cabeza con un objeto contundente, un golpe letal que lo tiró al suelo y lo dejó sin vida en cuestión de segundos.

El Potrillo cayó boca abajo en la calle. Un vecino lo encontró minutos después y dio aviso a la Policía. Esa misma persona había sido víctima del robo de la moto que había aparecido en la casa de Peña, otro dato que alimenta la teoría de que la bronca acumulada por ese hecho también estuvo detrás de la agresión mortal.

Las cámaras de seguridad del barrio reforzaron la hipótesis: a las 4.48 de la madrugada registraron a Antical entrando a un conocido kiosco narco. Poco después, a las 5.02, la misma cámara captó un audio desgarrador: gritos de “¡pará, pará!”, ladridos de perros y la voz de una mujer que todavía no fue identificada. Para los investigadores, ese fue el momento exacto en el que el Peke terminó con la vida del Potrillo.

El dato clave es que el adolescente había intentado alejarse. Una semana antes, la víctima se había mudado a la Isla Jordán a la casa de su abuela, porque en Costa Sur lo tenían marcado. Sin embargo, volvió al barrio y el reencuentro con Peña se dio en las peores condiciones: en la madrugada, en la calle y con la deuda pendiente por drogas que terminó siendo el desencadenante del homicidio.

Para la jueza de Garantías, hay motivos suficientes para formularle cargos por el crimen y para ordenar la prisión preventiva para que no pueda interferir en la investigación.