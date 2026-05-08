Atraparon a pescadores ilegales en Picún Leufú: escondían 31 truchas y los multaron

En un operativo de control de tránsito realizado este jueves por la tarde, personal de la Comisaría 9° de Picún Leufú, junto a Guardafaunas, interceptó un vehículo en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1353, en el que se trasladaban 31 truchas obtenidas fuera de lo permitido por la ley.

El procedimiento, que combinó controles vehiculares y de personas, permitió detectar la infracción y secuestrar los ejemplares.

Además, se labraron las correspondientes actas de infracción en el marco de la Ley Provincial N° 2539 de Protección de Faunas Silvestres y sus Hábitats, normativa que regula la captura de especies silvestres en la provincia.

Tras el operativo, realizado a la altura del kilómetro 1353, permitió labrar actas de infracción a los pescadores.

¿Por qué está prohibido?

La ley busca proteger la fauna y conservar los ecosistemas locales, evitando la sobreexplotación de especies como la trucha, que puede afectar el equilibrio natural y la sostenibilidad de los recursos hídricos.

La trucha es una especie emblemática de los ríos y lagos patagónicos, no solo por su atractivo deportivo, sino también por su función ecológica y económica. Cuando se pesca sin control, se interrumpe su ciclo reproductivo, se desbalancean los ecosistemas acuáticos y se reduce su población hasta niveles que pueden tardar años en recuperarse.