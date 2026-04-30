Un total de 21 truchas fueron decomisadas durante una serie de operativos contra la pesca furtiva realizados el último fin de semana en el norte de la provincia de Neuquén. Los procedimientos, encabezados por el cuerpo de Guardafaunas, dejaron como saldo equipos secuestrados y se labraron las actas de infracción correspondientes. Advierten sobre la importancia de preservar los ecosistemas acuáticos.

Nueve truchas incautadas tras una persecución en laguna Varvarco Campo

Uno de los operativos tuvo lugar el sábado 25 de abril en la zona de Los Cerrillos, en cercanías de la laguna Varvarco Campo, bajo la jurisdicción de Guardafaunas de Tricao Malal. Allí, cuatro personas oriundas de la ciudad mendocina de San Rafael fueron detectadas mientras pescaban desde una embarcación. Al advertir la presencia de los inspectores, intentaron evadir el control internándose en la laguna.

Tras ser interceptados, los agentes constataron que transportaban cuatro piezas, pero mediante el uso de binoculares lograron ubicar otros cinco ejemplares que habían sido descartados durante la huida. En total, se decomisaron nueve truchas y se labraron cuatro actas de infracción.

Nueve truchas decomisadas en uno de los operativos contra la pesca furtiva - Foto Facebook Juan Carlos Parada

Ocultaban motos y practicaban pesca furtiva en el arroyo Huaraco

Este domingo 26 de abril, un segundo procedimiento se llevó adelante en el sector del arroyo Huaraco, donde Guardafaunas de Barrancas detectaron otra práctica de pesca furtiva. Pero, más allá de las maniobras de distracción, lograron dejar en evidencia a los infractores.

Los pescadores furtivos habían escondido dos motos entre la vegetación, cubriéndolas con ramas, para evitar que los guardafaunas los descubrieran. Pero no fue suficiente.

El operativo concluyó con el decomiso de 12 truchas arcoíris, el secuestro de una caña de pescar y la confección de dos actas por infracción a la normativa vigente.

La importancia de preservar el recurso ictícola de lagos y ríos neuquinos

En conjunto, los procedimientos permitieron retirar del circuito ilegal 21 ejemplares, una cifra que desde el área de Fauna consideran significativa para dimensionar el impacto de la pesca furtiva.

Las autoridades recordaron que este tipo de controles de saturación se enmarcan en la Ley Provincial de Protección de Fauna Silvestre 2539 y tienen como objetivo proteger el recurso ictícola, clave para el equilibrio de los ecosistemas fluviales.

Además, remarcaron que la pesca debe realizarse exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el reglamento de pesca deportiva vigente, a fin de garantizar la sustentabilidad de la actividad a largo plazo.