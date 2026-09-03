Atraparon seis caballos sueltos en la Ruta 242: apareció el dueño, se llevó los animales y recibió una multa

Seis caballos sueltos deambulaban este jueves 3 de septiembre a la vera de la Ruta Nacional 242, generando una situación de riesgo para los vehículos que transitaban por el sector. Ante esta situación, los animales fueron retirados de la zona de circulación y puestos bajo resguardo.
El subcomisario Gustavo Herrera, a cargo de la División Tránsito Las Lajas, explicó que el personal trabajó desde temprano sobre la Ruta Nacional 242 y logró aprehender a los seis caballos. “Diez minutos más tarde se hicieron presentes los propietarios de los mismos”, señaló.
Tras la presentación de los dueños, se concretó la entrega de los animales, aunque la situación derivó además en las correspondientes infracciones por la presencia de animales sueltos.
La responsabilidad de los dueños
El director de Seguridad Vial, Diego Alonso, destacó que el operativo se realizó en el marco de la Ley 3507 y como parte del trabajo coordinado con la Policía de la provincia de Neuquén para reforzar la seguridad en las rutas.
“Continuamos trabajando de manera coordinada con la Policía en la provincia de Neuquén para brindar seguridad vial, hoy con la aprehensión de equinos a la vera de la ruta y la entrega inmediata a raíz de la presentación de sus propietarios”, indicó Alonso.
El funcionario remarcó además que la responsabilidad por evitar que los animales permanezcan sueltos recae en sus propietarios. “La responsabilidad de la guarda de cada uno de los animales sueltos es del dueño”, recordó.
La presencia de animales sueltos puede generar situaciones de riesgo para quienes circulan. Ante estos casos, se recomienda:
- Reducir la velocidad y circular con precaución.
- Mantener una distancia segura y estar atento a posibles movimientos de los animales.
- Evitar maniobras bruscas que puedan provocar un siniestro.
- Dar aviso de inmediato a las autoridades para que puedan intervenir y retirar a los animales de la zona de circulación.