Un operativo preventivo realizado este martes sobre la Ruta Provincial 23 terminó con el secuestro de 15 caballos que se encontraban sueltos cerca de la calzada, en el sector conocido como Cuesta Pilo Lil, en cercanías de Junín de los Andes.

Este tipo de procedimientos vuelve a poner de manifiesto la importancia de controlar al ganado equino y evitar que los animales permanezcan sueltos en zonas cercanas a rutas y caminos. La presencia de caballos sobre la calzada representa un serio riesgo para conductores y pasajeros, especialmente en sectores de baja visibilidad o durante horarios nocturnos, donde un impacto puede derivar en siniestros de extrema gravedad.

El procedimiento que evitó una tragedia sobre la Ruta Provincial 23

Encabezado por personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, junto a efectivos de la División Tránsito Junín de los Andes y agentes de la Subsecretaría de Producción, el procedimiento se realizó en el marco de controles orientados a reducir riesgos para quienes circulan por la zona.

Durante los recorridos preventivos, los efectivos detectaron a los 15 equinos en inmediaciones de la ruta y avanzaron con el arreo y traslado de los animales hacia los corrales de la División Tránsito local.

Los 15 caballos fueron trasladados a los corrales de la División Tránsito de Junín de los Andes

Fuentes policiales informaron que los caballos quedaron a disposición del Juzgado de Paz de Junín de los Andes, organismo que deberá determinar las actuaciones correspondientes respecto de la propiedad y resguardo de los animales.

Preocupación por los animales sueltos en rutas neuquinas

Desde los organismos intervinientes remarcaron que este tipo de operativos busca evitar accidentes de tránsito provocados por animales sueltos, una problemática recurrente en distintos corredores viales del interior neuquino y la Patagonia en general.

El despliegue incluyó tareas coordinadas entre fuerzas policiales y áreas provinciales vinculadas a producción y control rural, con recorridos preventivos en sectores considerados de riesgo para los conductores.