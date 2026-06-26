Secuestraron cuatro caballos sueltos sobre la Ruta Nacional 40 y evitaron un posible accidente en el norte de Zapala

Pese al endurecimiento de las sanciones impuestas por las autoridades, la presencia de animales sueltos sobre la calzada es un tema recurrente en el interior de la provincia de Neuquén. Personal de la División Montada y Canes de la Policía del Neuquén secuestró cuatro caballos que se encontraban deambulando sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del ingreso al paraje Los Catutos, al norte de Zapala.

Cómo fue el procedimiento que permitió secuestrar cuatro caballos sueltos en el norte de Zapala

Si bien la información se difundió en las últimas horas, el procedimiento tuvo lugar durante la mañana del miércoles 24 de junio. Todo se realizó en el marco de tareas de patrullaje preventivo destinadas a reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del centro de la provincia.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron la presencia de cinco equinos sobre la ruta, una situación que representaba un riesgo concreto para conductores y transportistas que circulaban por el sector. Tras una rápida intervención, lograron capturar a cuatro de los animales. El restante escapó luego de saltar un alambrado e ingresar a un predio privado y que no pudo ser retenido.

Cuatro efectivos que participaron del operativo que permitió secuestrar cuatro equinos en el paraje Los Cautos - Foto: Policía del Neuquén

Los animales fueron trasladados a corrales municipales

Una vez asegurados, los cuatro caballos fueron trasladados a los corrales municipales de Zapala, donde quedaron bajo resguardo conforme a la normativa vigente. Una médica veterinaria del municipio realizó las revisiones correspondientes para constatar el estado sanitario de los animales y garantizar su bienestar mientras permanecen retenidos.

Desde la Policía del Neuquén indicaron que este tipo de procedimientos busca reducir riesgos en las rutas y prevenir accidentes que pueden tener consecuencias graves tanto para los ocupantes de los vehículos como para los propios animales.

Neuquén endureció las sanciones por animales sueltos en las rutas

El operativo se produce en un contexto de mayores controles y sanciones para los propietarios de animales que aparecen sin custodia en caminos y rutas provinciales.

Recientemente, la provincia de Neuquén avanzó con modificaciones normativas que endurecen las consecuencias para quienes incumplen con las obligaciones de guarda. Entre las medidas previstas, los animales retenidos pueden permanecer bajo custodia estatal por un plazo limitado y, de no regularizarse su situación, podrían ser destinados a instituciones o comedores comunitarios.

La decisión surgió tras reiterados episodios registrados en distintos puntos de la provincia, donde la presencia de ganado y equinos sobre la cinta asfáltica generó accidentes, daños materiales y situaciones de alto riesgo para los usuarios de las rutas.