Este viernes a la madrugada, la Comisaría 28 realizó un operativo en la Ruta Nacional 237 que terminó con seis personas detenidas por transportar truchas ya faenadas y carne de ciervo, presuntamente obtenida mediante caza furtiva.

El procedimiento comenzó cerca de las 3:55, cuando los efectivos detectaron tres vehículos que podrían estar involucrados en infracciones a la normativa de fauna y pesca, a la altura de los kilómetros 1626 y 1629.

En una primera intervención, los policías identificaron dos automóviles con cuatro personas en total. Al revisar los vehículos, encontraron bolsas con truchas faenadas, sin la autorización correspondiente.

Hizo un giro en "U" e intentó escaparse

Minutos después, un tercer vehículo intentó evadir el control haciendo un giro en “U”, pero finalmente fue interceptado en Villa Llanquín. En su interior viajaban dos personas que admitieron trasladar carne de ciervo en la parte trasera del vehículo. Según informaron, un tercer individuo había descendido del automóvil portando un arma de fuego momentos antes.

Ante la situación, se solicitó la presencia de guardaparques, quienes se encargaron de labrar las actas por infracciones vinculadas a fauna silvestre y pesca. El operativo contó también con la colaboración de efectivos del Destacamento Nahuel Huapi y refuerzos de la Comisaría 28, quienes aseguraron la zona pese a la escasa visibilidad y la falta de iluminación.

Finalmente, los seis involucrados fueron demorados y se secuestraron tres vehículos, además de las piezas de pescado y carne de ciervo. Todo lo actuado, junto con los elementos incautados, fue trasladado al Destacamento Nahuel Huapi para continuar con las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.